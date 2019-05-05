Семак пообещал Радимову проставиться в случае чемпионства «Зенита»

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Бывший полузащитник петербургского «Зенита» Владислав Радимов, ныне возглавляющий вторую команды сине-бело-голубых, поделился впечатлениями после победы основной команды в Российской премьер-лиге (РПЛ) сезона-2018/19.

«Мы все счастливы, что «Зенит» наконец-то стал чемпионом! Хотя для нас, кто родился в Петербурге, «Зенит» всегда был чемпионом, и по-другому быть не могло. Семак заслужил этот титул. Я давно знаю Сергея Богдановича, дружу с ним, он мой близкий товарищ. Скажу даже так: я горжусь им! Я сейчас очень счастлив», — цитирует Радимова Sport24.

Также Радимов подчеркнул, что «игра «Зенита» не всегда соответствовала чемпиону». При этом он подчеркнул, что ожидает от Семака «проставы».

«В концовке команда обрела ту игру, которую от нее хотели видеть болельщики. И я этому очень рад. Более того, Семак обещал проставиться в случае титула. Поэтому очень жду! Я сейчас в Хабаровске, скоро вылетаю в Петербург. Поздравлю Семака лично и буду ждать проставы», — сказал Радимов.

По итогам 27-го тура РПЛ «Зенит» имеет в своем активе 58 очков. После того, как московский «Локомотив» в гостях проиграл тульскому «Арсеналу» (0:2), сине-бело-голубые досрочно стали чемпионами страны.