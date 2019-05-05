Игроки и болельщики «Порту» поддержали перенесшего инфаркт Касильяса

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Футболисты «Порту» вместе с болельщиками организовали перфоманс в поддержку голкиперу команды Икеру Касильясу, передает «Советский спорт».

Как сообщает газета Marca, перед матчем 32-го тура чемпионата Португалии, в котором «драконы» принимали «Авеш», устроили акцию и вышли на поле с плакатом с надписью «Forca Iker». Также перед началом матча болельщики «Порту» развернули баннеры в поддержку 37-летнего голкипера.

1 мая Касильяс был госпитализирован после жалоб на боль в области сердца. Врачи диагностировали ему инфаркт, после чего вратарю была сделана операция по внедрению катетера для расширения кровеносного сосуда. После этого Касильяс заявил, что чувствует себя нормально. В ближайшее время его выпишут из больницы.

При этом сообщается, что Касильяс с большой долей вероятности завершит спортивную карьеру.