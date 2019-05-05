Игроки и болельщики «Порту» поддержали перенесшего инфаркт Касильяса
Футболисты «Порту» вместе с болельщиками организовали перфоманс в поддержку голкиперу команды Икеру Касильясу, передает «Советский спорт».
Как сообщает газета Marca, перед матчем 32-го тура чемпионата Португалии, в котором «драконы» принимали «Авеш», устроили акцию и вышли на поле с плакатом с надписью «Forca Iker». Также перед началом матча болельщики «Порту» развернули баннеры в поддержку 37-летнего голкипера.
1 мая Касильяс был госпитализирован после жалоб на боль в области сердца. Врачи диагностировали ему инфаркт, после чего вратарю была сделана операция по внедрению катетера для расширения кровеносного сосуда. После этого Касильяс заявил, что чувствует себя нормально. В ближайшее время его выпишут из больницы.
При этом сообщается, что Касильяс с большой долей вероятности завершит спортивную карьеру.
Minuto 1 del partido del @FCPorto y... sobran las palabras, el fútbol era lo de menos@IkerCasillas ���� #ForçaIkerpic.twitter.com/p3a10AGMKy— MARCA (@marca) 4 мая 2019 г.