Медведев рассказал о планах «Зенита» после чемпионства

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Президент петербургского «Зенита» Александр Медведев поделился подробностями работы клуба после официального завоевания чемпионского титула в сезоне-2018/19. По словам функционера, его команда намерена добиться успеха на международной арене.

«У нас много ребят, выигравших чемпионат впервые. Это значит лишь одно: надо еще брать титулы. Как говорится, а не замахнуться ли нам на Вильяма нашего Шекспира. Будем ставить задачи уже европейского уровня. Мы будем играть в Лиге чемпионов. Не будем заниматься маниловщиной, первая задача — выйти из группы», — цитирует Медведева Sport24.

По итогам 27-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) «Зенит» имеет в своем активе 58 очков. После того, как московский «Локомотив» в гостях проиграл тульскому «Арсеналу» (0:2), сине-бело-голубые досрочно стали чемпионами страны. В связи с этим «Зенит» попал в первую корзину жеребьевки группового этапа Лиги чемпионов.