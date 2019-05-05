Дмитрий Медведев поздравил «Зенит» с чемпионством
Председатель правительства России Дмитрий Медведев выступил с поздравлением в адрес петербургского «Зенита», досрочно ставшего чемпионом Российской премьер-лиги. По мнению государственного деятеля, сине-бело-голубые одержали заслуженную победу, передает «Советский спорт».
«Поздравляю «Зенит» и всех болельщиков клуба с заслуженной победой в чемпионате России!» — написал Медведев на своей странице ВКонтакте.
По итогам 27-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) «Зенит» имеет в своем активе 58 очков. После того, как московский «Локомотив» в гостях проиграл тульскому «Арсеналу» (0:2), сине-бело-голубые досрочно стали чемпионами страны.