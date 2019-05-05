Медведев поделился эмоциями после чемпионства «Зенита»

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Президент петербургского «Зенита» Александр Медведев поделился эмоциями от победы клуба в чемпионате России по футболу. По его словам, сине-бело-голубые стали первой в истории командой, которая стала чемпионом во время авиаперелета. Слова Медведева приводит ТАСС.

«Это счастье победы, гордость за команду, за ребят, за тренера и всех сотрудников клуба. Без вклада каждого не могло бы быть этой победы. Можно строить красивые планы, но самое главное - это результат. А узнать о победе на высоте 10 тысяч метров... По-моему, такое произошло в первый раз», — сказал он.

По итогам 27-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) «Зенит» имеет в своем активе 58 очков. После того, как московский «Локомотив» в гостях проиграл тульскому «Арсеналу» (0:2), сине-бело-голубые досрочно стали чемпионами страны.