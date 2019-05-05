Черчесов объяснил, почему «Зенит» стал чемпионом России

<img src="//img.gazeta.ru/files3/303/11995303/upload-RIAN_5645338.HR-pic905-895x505-21605.jpg">

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов выразил мнение относительно успеха петербургского «Зенита», досрочно ставшего чемпионом страны. Слова наставника российской национальной команды приводит «Чемпионат».

«Зенит» стабильно провел матчи после зимней паузы, набирал очки и заслуженно стал чемпионом. Я рад за Сергея Семака, который уже в первый сезон работы с командой выиграл чемпионат. Безусловно, команда стала сильнее после того, как ее пополнили три высококлассных игрока. Поздравляю команду со значимой победой и ждем сборников для подготовки к ответственным отборочным матчам Евро-2020», — заявил Черчесов.

По итогам 27-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) «Зенит» имеет в своем активе 58 очков. После того, как московский «Локомотив» в гостях проиграл тульскому «Арсеналу» (0:2), сине-бело-голубые досрочно стали чемпионами страны.