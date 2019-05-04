Фигуристка Константинова поздравила «Зенит» с чемпионством

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Российская фигуристка родом из Санкт-Петербурга Станислава Константинова поздравила команду «Зенита» с досрочным чемпионством Российской премьер-лиги (РПЛ), передает «Советский спорт».

В сторис инстаграма спортсменка опубликовала победный постер сине-бело-голубых, подписав его: «Чемпионы моего сердца».

Стать чемпионами России за три тура до конца соревнований петербуржцам позволила другая встреча 27-го тура, в которой соперник клуба — «Локомотив» — уступил тульскому «Арсеналу» 0:2. Отрыв «Зенита» от «Локомотива» в девять очков стал недосягаем для «железнодорожников».

«Зенит» пятый раз в своей истории завоевал трофей РПЛ. До этого команда брала золото в 2007, 2010, 2012 и 2015 годах.

Ранее «Зенит» поблагодарил форварда «Арсенала» за досрочное чемпионство.