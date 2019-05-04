«Ростов» — «Зениту»: отмечайте подольше перед игрой с нами

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«Ростов» шутливо поздравил питерский «Зенит» с досрочным чемпионством в Российской премьер-лиге (РПЛ), передает «Советский спорт».

Клуб обратился к соперникам в твиттере.

«Парни из «Зенита», празднуйте чемпионство подольше. Нам с вами еще играть», — гласит пост в социальной сети.

«Зенит» не смог проигнорировать такую наглость и прислал в ответ картинку с мальчиком, играющим бровями.

На этом общение команд не закончилось. Сине-бело-голубым ответили изображением пива и раков.

«Ростов» и «Зенит» встретятся 19 мая в Ростове-на-Дону в игре 29-го тура чемпионата России.

К чемпионскому титулу «Зенит» привел наставник Сергей Семак, который стал руководить командой перед началом текущего сезона.

«Зенит» взял трофей страны в пятый раз в своей истории. До этого команда из Санкт-Петербурга завоевывала золотые медали в 2007, 2010, 2012 и 2015 годах.

Ранее в Госдуме потребовали убрать Генадия Орлова из комментаторской кабинки.