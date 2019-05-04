«Ростов» — «Зениту»: отмечайте подольше перед игрой с нами
«Ростов» шутливо поздравил питерский «Зенит» с досрочным чемпионством в Российской премьер-лиге (РПЛ), передает «Советский спорт».
Клуб обратился к соперникам в твиттере.
«Парни из «Зенита», празднуйте чемпионство подольше. Нам с вами еще играть», — гласит пост в социальной сети.
«Зенит» не смог проигнорировать такую наглость и прислал в ответ картинку с мальчиком, играющим бровями.
На этом общение команд не закончилось. Сине-бело-голубым ответили изображением пива и раков.
«Ростов» и «Зенит» встретятся 19 мая в Ростове-на-Дону в игре 29-го тура чемпионата России.
К чемпионскому титулу «Зенит» привел наставник Сергей Семак, который стал руководить командой перед началом текущего сезона.
«Зенит» взял трофей страны в пятый раз в своей истории. До этого команда из Санкт-Петербурга завоевывала золотые медали в 2007, 2010, 2012 и 2015 годах.
Ранее в Госдуме потребовали убрать Генадия Орлова из комментаторской кабинки.
Парни из @zenit_spb празднуйте чемпионство подольше) Нам с вами еще играть) ��— Football Club Rostov (@rostovfc) 4 мая 2019 г.