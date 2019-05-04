Гонорар соперника будет в три раза меньше денег Альвареса

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Названы гонорары участников чемпионского поединка в среднем весе. В ночь с 4 на 5 мая по московскому времени в Лас-Вегасе сразятся чемпион Всемирного боксерского совета (WBC) и Всемирной боксерской организации (WBA) Сауль Альварес и чемпион Международной боксерской организации (IBF) Дэниел Джейкобс, сообщает «Советский спорт».

По информации ESPN, Альварес получит за этот бой $35 млн, гарантированный гонорар Джейкобса будет всего $2,5 млн, но ещё $10 млн ему заплатит по контракту DAZN.

Альварес побеждал в 51 противостоянии, потерпел одно поражение и два поединка завершил вничью. У Джейкобса — 35 побед при двух поражениях.

В преддверии противостояния состоялась официальная церемония взвешивания. По ее итогам американец оказался тяжелее противника. Его вес составил 72,6 кг, в то время как вес Альвареса — 72,2 кг.

Ранее Альварес попытался ударить соперника на дуэли взглядов.