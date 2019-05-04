Аллегри: Роналду еще сможет играть несколько лет

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Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри верит, что форвард его команды Криштиану Роналду и капитан «Барселоны» Лионель Месси еще не один сезон будут радовать своей игрой фанатов, передает «Советский спорт».

Специалист не знает, как без них будет вообще выглядеть футбол.

«Я не знаю, как долго у Месси и Роналду будет присутствовать желание продолжать карьеру. Я могу говорить только о Криштиану, ведь я никогда не тренировал Месси. Он — настоящий профессионал. Он сможет играть еще на протяжении нескольких лет.

Сложно представить, что в будущем будет новый Месси или новый Криштиану Роналду. Понятно, что в будущем будут другие великие игроки, но никто не будет похож на них», — приводит слова Аллегри El Mundo Deportivo.

Ранее Аллегри прокомментировал ничью в матче «Ювентус» — «Торино».