Касильяса выпишут из больницы в ближайшие дни

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Голкипер «Порту» Икер Касильяс будет скоро выписан из больницы, передает «Советский спорт».

Голкипер 1 мая перенес сердечный приступ.

Как сообщает Marca со ссылкой на слова жены футболиста, журналистки Сары Карбонеро, испанца уже перевели из палаты интенсивной терапии в обычную. Восстановление проходит хорошо — Икера выпишут в ближайшие несколько дней.

Стоит отметить, что из-за перенесенного хирургического вмешательства 37-летний вратарь может повесить бутсы на гвоздь.

Ранее сообщалось, что Денис Глушаков не выпустил дочь из страны.