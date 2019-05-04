Наставник «ПСЖ» заинтересовал «Баварию» и «Челси»

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Главный тренер французского «ПСЖ» Томас Тухель заинтересовал мюнхенскую «Баварию» и лондонский «Челси», сообщает «Советский спорт».

П информации RMC, клубы готовы начать переговоры со специалистом, если тот по итогам сезона покинет французский клуб.

«ПСЖ» проводит неоднозначный сезон. Команда обеспечила себе досрочную победу в чемпионате страны, однако не выиграл ни один из Кубков Франции. В Лиге чемпионов команду также ждало поражение.

При этом сам специалист говорит, что не намерен покидать свой пост.

Ранее сообщалось, что форварда «ПСЖ» дисквалифицируют на три матча.