Наставник «ПСЖ» заинтересовал «Баварию» и «Челси»
Главный тренер французского «ПСЖ» Томас Тухель заинтересовал мюнхенскую «Баварию» и лондонский «Челси», сообщает «Советский спорт».
П информации RMC, клубы готовы начать переговоры со специалистом, если тот по итогам сезона покинет французский клуб.
«ПСЖ» проводит неоднозначный сезон. Команда обеспечила себе досрочную победу в чемпионате страны, однако не выиграл ни один из Кубков Франции. В Лиге чемпионов команду также ждало поражение.
При этом сам специалист говорит, что не намерен покидать свой пост.
Ранее сообщалось, что форварда «ПСЖ» дисквалифицируют на три матча.