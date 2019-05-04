Защитник «Ювентуса» считает Месси и Роналду инопланетянами

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Защитник «Ювентуса» Джорджо Кьеллини поделился мнением о нападающем туринского клуба Криштиану Роналду и форварде каталонской «Барселоны» Лионеле Месси, передает «Советский спорт».

В ходе своих рассуждений игрок «Ювентуса» сравнил Месси и Роналду с известными теннисистами Роджером Федерером и Рафаэлем Надалем.

«Нам очень повезло жить в то же время, что и эти две супервезды, и играть с Криштиану. Мы можем сравнить их с Федерером и Надалем. В один день Криштиану может быть лучшим в мире, а в другой — Месси, но правда в том, что они оба инопланетяне, играющие в совершенно другую игру по сравнению с нами», — цитирует Кьеллини сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио со ссылкой на Sky Sport.

Роналду принес своей команде ничью в матче с «Торино».

Ранее вице-президент «Ювентуса» заявил, что Аллегри продолжить тренировать клуб.