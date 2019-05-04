Хавбек «Челси» может перейти в «Барселону»
Полузащитник «Челси» Виллиан может перейти в ведущий клуб чемпионата Испании, сообщает «Советский спорт».
По информации The Sun, хавбек попал в список трансферных интересов каталонской «Барселоны». Победители чемпионата этого года готовы предложить за Виллиана €35 млн.
Примечательно, что в прошлом году каталонская команда была готова заплатить за этот трансфер больше, однако за текущий сезон стоимость игрока снизилась.
Виллиан в текущем сезоне провел в чемпионате Англии 31 матч, в которых забил три мяча и отдал семь голевых передач.
Ранее «Барселона» возмутилась голосованием о лучшем игроке недели в ЛЧ.