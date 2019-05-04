Игроки и тренеры «Порту» поддержали Касильяса в больнице

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Футболисты и тренерский штаб португальского «Порту» пришли в больницу, чтобы поддержать голкипера команды Икера Касильяса, сообщает «Советский спорт».

1 мая на тренировке команды 37-летнему Касильясу стало плохо, и он был отправлен в больницу. Врачи диагностировали у звездного голкипера острый инфаркт и прооперировали его.

Примечательно, что игроки и тренеры навестили Касильяса во вратарских свитерах с его фамилией.

«Икер в порядке и испытывает позитивный настрой. Он сказал нам, что на следующей неделе будет с нами», — заявил капитан «Порту» Эктор Эррера клубной пресс-службе.

Ранее стали известны сроки восстановления Касильяса после инфаркта.