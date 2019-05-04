Игроки и тренеры «Порту» поддержали Касильяса в больнице
Футболисты и тренерский штаб португальского «Порту» пришли в больницу, чтобы поддержать голкипера команды Икера Касильяса, сообщает «Советский спорт».
1 мая на тренировке команды 37-летнему Касильясу стало плохо, и он был отправлен в больницу. Врачи диагностировали у звездного голкипера острый инфаркт и прооперировали его.
Примечательно, что игроки и тренеры навестили Касильяса во вратарских свитерах с его фамилией.
«Икер в порядке и испытывает позитивный настрой. Он сказал нам, что на следующей неделе будет с нами», — заявил капитан «Порту» Эктор Эррера клубной пресс-службе.
Ранее стали известны сроки восстановления Касильяса после инфаркта.
���� @IkerCasillas #FCPorto #IkerCasillas pic.twitter.com/uzcmyYLlIu— FC Porto (@FCPorto) 3 мая 2019 г.