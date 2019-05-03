Георгиев займет место в воротах сборной России в матче с Финляндией

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Ворота сборной России в матче Чешских хоккейных игр — 2019 против команды Финляндии будет защищать Александр Георгиев, передает «Советский спорт».

Об этом сообщает официальный твиттер Федерации хоккея России, подобное решение связанос

В матче против Швеции (6:4) главный тренер сборной России Илья Воробьев поставил на ворота Андрея Василевского, который в итоге был признан лучшим игроком российской команды в той встрече.

Матч Россия — Финляндия пройдет 4 мая в 15:00 по московскому времени.

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