Георгиев займет место в воротах сборной России в матче с Финляндией
Ворота сборной России в матче Чешских хоккейных игр — 2019 против команды Финляндии будет защищать Александр Георгиев, передает «Советский спорт».
Об этом сообщает официальный твиттер Федерации хоккея России, подобное решение связанос
В матче против Швеции (6:4) главный тренер сборной России Илья Воробьев поставил на ворота Андрея Василевского, который в итоге был признан лучшим игроком российской команды в той встрече.
Матч Россия — Финляндия пройдет 4 мая в 15:00 по московскому времени.