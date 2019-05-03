Путин поручил определить события для приема ставок букмекерами

Президент России Владимир Путин поручил правительству внести изменения в законы, регулирующие деятельность специализирующихся на азартных играх организаций, передает ТАСС.

Так глава государства поручил разработать и внести в Государственную думу проекты федеральных законов, запрещающих совмещение деятельности по организации и проведению азартных игр в букмекерских конторах и тотализаторах.

Как сообщает официальный сайт президента России, благодаря данным нововведениям будут четко определены критерии мероприятий, на которые букмекеры смогут принимать ставки, — как спортивных, так и зрелищно-развлекательных.

Букмекеры смогут принимать ставки на исход любых событий, кроме спортивных соревнований и культурно-развлекательных мероприятий. Владельцы тотализаторов смогут заключать пари только на исход скачек на ипподромах.

Отныне российские букмекеры будут обязаны платить целевые отчисления на развитие спорта. В случае если букмекерская компания не будет выплачивать отчисления на протяжении полугода, ее лицензия будет аннулирована.

Как итог, депутаты должны разработать соответствующие законопроекты и внести их на рассмотрение не позднее 2 декабря 2019 года.

Ранее Владимир Путин потребовал допуска россиян на Игры в Токио.