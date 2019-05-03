Чемпионка Европы по художественной гимнастике сбила пешехода в Москве
Чемпионка Европы по художественной гимнастке Диана Боциева попала в ДТП в центре столицы. Спортсменка 26 апреля совершила наезд на пешехода на улице Крылатские холмы в Москве.
Как сообщает «Пятый канал», Боциева ехала на белой иномарке в сторону Осенней улицы и сбила мужчину, перебегавшего дорогу в 12 метрах от пешеходного перехода.
Пострадавший госпитализирован с сотрясением мозга и ушибом груди. Обстоятельства происшествия уточняются.
Что касается самой гимнастки, то она не имеет нарушений ПДД, а автомобиль принадлежит ее брату.
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