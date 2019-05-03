Клопп: было бы здорово сыграть «золотой матч» с «Манчестер Сити»

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Наставник «Ливерпуля» Юрген Клопп высказался о возможном «золотом матче» в Английской премьер-лиге (АПЛ) против «Манчестер Сити», передает «Советский спорт».

Такое стечение событий возможно, если обе команды завершат сезон с одинаковыми количеством очков и разницей забитых и пропущенных мячей.

«Это возможно? Ух ты, я не думал об этом, если честно. Сыграть «золотой матч» с «Манчестер Сити» было бы здорово. Впрочем, я не думаю, что это возможно», — цитирует Клоппа Mirror.

Стоит отметить, что «Манчестер Сити» является лидером турнирной таблицы. «Ливерпуль» же идет следом, отставая лишь на один балл.

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