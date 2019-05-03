Пятая ракетка мира сменила уже шестого тренера за два года

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Чешская теннисистка Каролина Плишкова вновь сменила наставника, передает «Советский спорт».

Спортсменка прекратила сотрудничество с австралийской наставницей Ренне Стаббс, с которой работала с августа 2018 года.

Как сообщает на официальном сайте Плишковой, теперь атлетка будет работать с испанкой Кончитой Мартинес. Это уже шестой тренер представительницы Чехии за два года.

Стоит отметить, что Каролина примет участие на турнире категории Premier в Мадриде, который начнет матчем с украинкой Даяной Ястремской.

Ранее Шарапова отказалась от участия в итальянском турнире.