Пятая ракетка мира сменила уже шестого тренера за два года
Чешская теннисистка Каролина Плишкова вновь сменила наставника, передает «Советский спорт».
Спортсменка прекратила сотрудничество с австралийской наставницей Ренне Стаббс, с которой работала с августа 2018 года.
Как сообщает на официальном сайте Плишковой, теперь атлетка будет работать с испанкой Кончитой Мартинес. Это уже шестой тренер представительницы Чехии за два года.
Стоит отметить, что Каролина примет участие на турнире категории Premier в Мадриде, который начнет матчем с украинкой Даяной Ястремской.