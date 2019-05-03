Липницкая вспомнила о свалившейся на нее популярности

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Юлия Липницкая, олимпийская чемпионка по фигурному катанию в команде, вспомнила об Олимпиаде в Сочи и скачке ее популярности как в России, так и зарубежом, сообщает «Советский спорт».

«Олимпийские игры тогда проводились в районе с особенными природными условиями, где было все: горы, снег и море. Это и еще то чувство, что первенство проводится в нашей родной стране, оставили у меня прекрасные воспоминания об Играх в Сочи.

На соревнованиях в Сочи мне просто хотелось победить, занять первое место, оставить свой след. И мне это удалось. Но я и подумать не могла, что стану такой популярной. Для меня это оказалось совершенно неожиданным», — цитирует Юлию японский журнал «25ans».

Также спортсменка призналась, что эта была самая красивая Олимпиада, которую она когда-либо видела.

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