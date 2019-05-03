Запрет не помешал Глушаковой уехать с бойфрендом без дочери

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Адвокат хавбека московского «Спартака» Дениса Глушакова Марина Дубровская дала комментарий по поводу запрета футболиста на выезд дочери за границу, передает Sport24.

По словам Дубровской, о запрете экс-супруга полузащитника красно-белых знала уже полгода. Представитель интересов Глушакова и сам спортсмен не понимают, почему именно в настоящее время возникла такая ситуация.

«Данный запрет был поставлен Денисом около полугода назад, так как Дарья со своим бойфрендом хотела увезти девочек в Дубай без согласия отца.

О запрете Дарья прекрасно знала, и для чего она сейчас повезла ребенка в аэропорт совершенно непонятно», — заявила Дубровская.

Адвокат Глушакова так же уточнила, что запрет на выезд дочери футболиста не помешал бывшей супруге покинуть страну вместе со своим сожителем.

Ранее сообщалось, что Глушаков запретил ребенку покидать Россию.