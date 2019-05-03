Федерация футбола Люксембурга против натурализации украинского игрока

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Федерация футбола Люксембурга собирается подать апелляцию на решение Союза футбольных ассоциаций (УЕФА) по поводу участия Жуниора Мораеса в составе сборной Украины, передает «Советский спорт».

Президент Федерации футбола Люксембурга Пол Филипп заявил, что не считает натурализацию форварда украинской сборной законной.

«Шансы на то, что вердикт будет вынесен в нашу пользу, крайне малы. Но мы все равно будем подавать апелляцию», – приводит слова Филиппа Lageblatt.

3 мая контрольно-дисциплинарный орган УЕФА подтвердил правомерность участия Мораеса в составе национальной команды Украины.

Футбольные федерации Португалии и Люксембурга не согласны с таким решением.