Федерация футбола Люксембурга против натурализации украинского игрока
Федерация футбола Люксембурга собирается подать апелляцию на решение Союза футбольных ассоциаций (УЕФА) по поводу участия Жуниора Мораеса в составе сборной Украины, передает «Советский спорт».
Президент Федерации футбола Люксембурга Пол Филипп заявил, что не считает натурализацию форварда украинской сборной законной.
«Шансы на то, что вердикт будет вынесен в нашу пользу, крайне малы. Но мы все равно будем подавать апелляцию», – приводит слова Филиппа Lageblatt.
3 мая контрольно-дисциплинарный орган УЕФА подтвердил правомерность участия Мораеса в составе национальной команды Украины.
Футбольные федерации Португалии и Люксембурга не согласны с таким решением.