Закрытый на базе «Милана» игрок получил серьезную травму

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Защитник «Милана» Маттиа Кальдара получил серьезную травму на тренировке, передает «Советский спорт».

По сообщению La Gazzetta dello Sport, у 24-летнего футболиста был диагностирован разрыв передней крестообразной связки левого коленного сустава.

Игрока должны прооперировать уже 3 мая, после чего будут объявлены сроки, которые Кальдара потратит на восстановление.

Ожидается, что итальянский игрок пропустить весь оставшийся сезон.

Для защитника «Милана» это третья травма за текущий сезон.

Осенью 2018 года футболист пропустил три месяца из-за повреждения ахилова сухожилия.

В команде «Милана» Кальрада играет с 2018 года.

Ранее сообщалось, что хавбек «Милана» Темуе Бакайоко принес извинения за опоздание на тренировку.