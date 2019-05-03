Абрамович не планирует продавать «Челси»

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Российский бизнесмен Роман Абрамович не хочет расставаться с лондонским «Челси», владельцем которого он является с 2003 года, сообщает «Советский спорт».

На этой неделе самый богатый человек Великобритании сэр Джим Рэтклифф заявил о желании приобрести клуб из Лондона.

По информации Sky Sports, Абрамович не стал проводить переговоры с Рэтклиффом или какими-либо другими возможными претендентами и не желает делать этого.

Миллиардер не появлялся на играх команды на «Стэмфорд Бридж» с тех пор, как в мае 2018 года Великобритания отклонила его запрос на продление визы из-за сложностей в политических отношениях с Россией. От имени Абрамовича делами «Челси» в данный момент управляет директор клуба Марина Грановская.

Ранее стало известно, что Эден Азар собирается покинуть «Челси».