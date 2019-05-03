Дацюк собирается поехать в город своей бывшей команды «Рэд Уингз»

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Форвард петербургского СКА Павел Дацюк планирует посетить Детройт вместе с семьей, передает «Советский спорт».

По словам агента хоккеиста Дэна Мильштейна, пока речь идет о туристическом визите. Спортсмен не общался с новым генеральным менеджером клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Рэд Уингз» по поводу своего будущего.

Олимпийский чемпион 2018 года и двукратный обладатель Кубка Стэнли хочет показать детям место, в котором он провел 15 лет жизни.

Дацюк выступал за клуб НХЛ «Рэд Уингз» с 2001 по 2016 год.

1 мая 2019 года 40-летний спортсмен объявил об уходе из СКА. В составе петербургского клуба Дацюк выиграл регулярный чемпионат Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) и Кубок Гагарина.

Ранее экс-тренер «Динамо» Андрей Николишин рассказал о будущем Дацюка.