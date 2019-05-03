Звезду НБА задержали в аэропорту с наркотиками

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Разыгрывающий клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Бруклин Нетс» Д'Анджело Расселл был задержан по подозрению в хранении наркотиков, сообщает «Советский спорт».

Как информирует USA Today, баскетболиста задержали в аэропорту. В его багаже была обнаружена марихуана, находившаяся в скрытом отделе банки от холодного чая.

23-летний американец был доставлен в отделение полиции и допрошен. Он также получил повестку в суд на разбирательство в связи с хранением запрещенного вещества.

Ранее сообщалось, что известного баскетболиста обвинили в изнасиловании.