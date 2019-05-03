Давшая отпор извращенцу боец MMA пожаловалась на полицию

<img src="//img.gazeta.ru/files3/432/11612432/hand-1832921_1920-pic905-895x505-34594.jpg">

Бразильский боец смешанного стиля (MMA) Джойс Виейра, получившая широкую известность после того, как дала отпор извращенцу на пляже, пожаловалась на бездействие полиции, передает «Советский спорт».

Спортсменка некоторое время назад на пляже Прайя-ду-Брага в Рио-де-Жанейро избила 26-летнего мужчину, который имитировал перед ней половой акт. В правоохранительных органах пострадавший от ударов девушки сообщил, что просто справлял нужду. Сейчас полиция отпустила его из-под стражи, что не понравилось Виейре.

«Мы чувствуем себя бессильными. Это странное чувство, но этот мужчина будет продолжать жить в том же городе, что и я, и, возможно, посещать те же самые места. Поэтому я и получила большое количество сообщений от женщин, которые не писали заявлений в полицию в подобных ситуациях, потому что они знали, что подозреваемых в конечном счёте отпустят на свободу. Я считаю, что наказание за подобное должно быть более суровым», — приводит слова Джойс Виейры The Sun.

Ранее сообщалось, что экс-боец UFC Ренато Собрал потерял зрение из-за боев.