Известная фигуристка объявила о завершении карьеры

<img src="//img.gazeta.ru/files3/617/11660617/zag1-pic905-895x505-46458.jpg">

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Кейтлин Осмонд объявила о завершении карьеры, передает «Советский спорт».

Об этом 23-летняя канадка написала в своем инстаграме, поблагодарив своих поклонников за поддержку.

«Я больше не буду выступать. Я приняла это решение некоторое время назад, но официальное объявление об этом кажется чем-то невероятным. Я уверена в своем решении. Со мной все хорошо, но, конечно, я буду скучать по соревнованиям. Большое спасибо всем, кто когда-либо меня поддерживал… Я взволнована тем, что будет дальше в моей жизни, но я обещаю, что мне всегда будет нужна та поддержка, которую вы мне оказали. Прощай, спортивная жизнь, привет, новый мир», — гласит сообщение спортсменки.

Осмонд на Олимпиаде 2018 года в Пхенчахане завоевала золото в командных соревнованиях и взяла бронзу в одиночном катании.

Ранее сообщалось, что Елизавета Туктамышева показала фрагмент новой короткой программы.