Легенда НХЛ умер на 91 году жизни
Легенда хоккея Леонард Келли, известный как «Ред Келли» умер утром 2 мая в Торонто на 91 году жизни. Об этом сообщает руководство Национальной хоккейной лиги (НХЛ) на своем официальном сайте.
НХЛ также приносит свои соболезнования родным и близким спортсмена:
«Ред очень гордился своими многочисленными хоккейными достижениями. Келли был тронут десятилетиями любви и поддержки со стороны фанатов «Рэд Уингз». Нам приятно осознавать, что он повлиял на многих людей как на катке, так и за его пределами», — сказали в НХЛ.
Келли провел 20 сезонов в НХЛ, выступая за «Ред Уингз» и «Мэйпл Лифс» с 1947 по 1967 год.
Он являлся восьмикратным обладателем Кубка Стэнли.
В 1969 году Келли был введен в Зал славы НХЛ. Он входит в 100 лучших игроков в истории лиги.