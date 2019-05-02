Легенда НХЛ умер на 91 году жизни

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Легенда хоккея Леонард Келли, известный как «Ред Келли» умер утром 2 мая в Торонто на 91 году жизни. Об этом сообщает руководство Национальной хоккейной лиги (НХЛ) на своем официальном сайте.

НХЛ также приносит свои соболезнования родным и близким спортсмена:

«Ред очень гордился своими многочисленными хоккейными достижениями. Келли был тронут десятилетиями любви и поддержки со стороны фанатов «Рэд Уингз». Нам приятно осознавать, что он повлиял на многих людей как на катке, так и за его пределами», — сказали в НХЛ.

Келли провел 20 сезонов в НХЛ, выступая за «Ред Уингз» и «Мэйпл Лифс» с 1947 по 1967 год.

Он являлся восьмикратным обладателем Кубка Стэнли.

В 1969 году Келли был введен в Зал славы НХЛ. Он входит в 100 лучших игроков в истории лиги.

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