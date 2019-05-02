Владельцы «ПСЖ» могут снизить финансирование клуба
Владельцам французского «ПСЖ» перестал быть интересен клуб, в связи с чем ему могут урезать финансирование ради покупки итальянской «Ромы», сообщает Get French Football News.
По информации источника, в руководстве парижан устали от постоянной критики в адрес клуба и полагают, что негативные комментарии в адрес «ПСЖ» портят имидж Катара.
Их также напрягают высокие налоги во Франции — за восемь лет в правительство пришлось отдать более миллиарда евро в виде налогов. В данный момент уже ведутся переговоры о покупке «Ромы» той же компанией, которой принадлежит «ПСЖ». Также не исключается приобретение одного из клубов Английской премьер-лиги (АПЛ).
Отмечается, что будущему «ПСЖ» пока ничто не угрожает, но долгосрочные финансовые вложения будут зависеть от результатов выступлений в ближайшие несколько лет.
Ранее тренер «ПСЖ» прокомментировал поражение от «Монпелье».