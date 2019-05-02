Ягудин рассказал о работе с Медведевой на Первом канале

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Олимпийский чемпион Солт-Лейк-Сити-2002 Алексей Ягудин поделился подробностями работы с российской фигуристкой Евгенией Медведевой в период проведения шоу «Ледниковый период. Дети», передает «Советский спорт».

Он сказал, что невозможно сравнивать профессиональную ведущую Аллу Михееву, которая мало знает о фигурном катании, с профессиональной спортсменкой и призером Олимпийских игр Медведевой, у которой не было опыта работы на телевидении.

«Но она, говоря простым языком, Женя потом поднатыркалась, под конец все удавалось лучше. Ей было трудно понять, как работать на камеру. Возможно, многих не устраивал ее тембр голоса. Но у нее стопроцентно была своя изюминка, харизма, которая привлекала зрителя», – заявил Ягудин в интервью «ВОКРУГ ТВ».

Ранее Ягудин рассказал о судьбе украденной медали чемпионата мира.