Фигуристка Туктамышева показала фрагмент новой короткой программы

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Российская фигуристка Елизавета Туктамышева продемонстрировала фрагмент новой короткой программы, с которой она будет принимать участие в турнирах в будущем сезоне, сообщает «Советский спорт».

Спортсменка опубликовала видеозапись с частью номера в сторис личного инстаграма.

«Даже не буду устраивать конкурс. Ни за что не угадаете, под какую музыку я буду выступать, это нереально сделать, но будет красиво», — отметила Туктамышева.

Фигуристка заняла второе место в короткой программе на командном чемпионате мира в Японии, а вот произвольную выиграла. Туктамышева пропустила чемпионат России и чемпионат Европы из-за болезни, а в финале Кубка России стала второй, уступив Евгении Медведевой.

Ранее Михаил Коляда поделился подробностями образа для произвольной программы на предстоящий сезон.