Теннисистка Уильямс рассказала о разбившем ей сердце случае
23-кратная чемпионка турниров «Большого шлема» американка Серена Уильямс не может забыть упущенный момент материнства, передает «Советский спорт».
Она сожалеет о том, что не увидела первые шаги дочери.
«Мне было так грустно, когда я пропустила это событие. Мое сердце было разбито. Я знаю, что такое происходило у многих родителей, но я была просто раздавлена в тот момент. Я желаю Олимпии прожить наилучшую и правильную жизнь», — цитирует Уильямс Tennis World USA.
Спортсменка также дала совет молодым людям в их начинаниях.
«Вам нужно научиться справляться с вещами, которых могут вас пугать. Всегда все начинается с психологии. Если справитесь в психологическом плане, то и другие трудности преодолеете. Когда начинаете новый проект, относитесь ко всему позитивно», — сказала Уильямс.
Теннисистка вновь выйдет на корт на турнире в Риме, который начнется 12 мая.