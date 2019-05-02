Теннисистка Уильямс рассказала о разбившем ей сердце случае

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23-кратная чемпионка турниров «Большого шлема» американка Серена Уильямс не может забыть упущенный момент материнства, передает «Советский спорт».

Она сожалеет о том, что не увидела первые шаги дочери.

«Мне было так грустно, когда я пропустила это событие. Мое сердце было разбито. Я знаю, что такое происходило у многих родителей, но я была просто раздавлена в тот момент. Я желаю Олимпии прожить наилучшую и правильную жизнь», — цитирует Уильямс Tennis World USA.

Спортсменка также дала совет молодым людям в их начинаниях.

«Вам нужно научиться справляться с вещами, которых могут вас пугать. Всегда все начинается с психологии. Если справитесь в психологическом плане, то и другие трудности преодолеете. Когда начинаете новый проект, относитесь ко всему позитивно», — сказала Уильямс.

Теннисистка вновь выйдет на корт на турнире в Риме, который начнется 12 мая.

Ранее Мария Шарапова посетила ужин в честь Серены Уильямс.