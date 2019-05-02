Французский клуб подшутил над достижением Месси

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1 мая прошла первая полуфинальная встреча Лиги чемпионов «Барселона» — «Ливерпуль». Игра состоялась «Камп Ноу» и закончилась со счетом 3:0, сообщает «Советский спорт».

Главным героем матча стал форвард каталонской «Барселоны» Лионель Месси, который оформил дубль. Второй гол для аргентинца стал 600-м за сине-гранатовых во всех турнирах.

Французский «Ним» в твиттере решил подшутить над рекордом капитана «Барсы».

«600 голов и ни одного в наши ворота», — появился пост в социальной сети клуба.

Ответная матч полуфинала Лиги чемпионов «Ливерпуль» — «Барселона» состоится 7 мая на стадионе «Энфилд» в Ливерпуле и начнется в 22.00 по московскому времени.

Ранее Месси назвал ключ к победе над «Ливерпулем».