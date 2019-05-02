Гол Тарасенко не спас «Сент-Луис» от проигрыша «Далласу» Радулова
«Даллас Старз» нанес поражение «Сент-Луис Блюз» в четвертом матче полуфинальной серии Западной конференции Национальной хоккейной лиги (НХЛ), сообщает «Советский спорт».
Встреча прошла на домашнем льду «Старз» и завершилась со счетом 4:2 в пользу хозяев.
В составе «Блюз» голом отметился российский нападающий Владимир Тарасенко. Его соотечественник из «Далласа» Александр Радулов записал в матче на свой счет две результативные передачи.
Счет в серии стал 2-2.
Ранее сообщалось, что Тарасенко вошел в историю «Сент-Луиса».
Хоккей. НХЛ. Кубок Стэнли. Западная конференция. 1/2 финала
«Даллас Старз» (Даллас) — «Сент-Луис Блюз» (Сент-Луис) — 4:2 (2:1, 2:0, 0:1)
0:1 – Тарасенко (Данн, О'Райлли) – 05:02 (5x4),
1:1 – Дикинсон (Сегин, Цуккарелло) – 11:23,
2:1 – Спецца (А. Радулов, Линделль) – 19:08 (5x4),
3:1 – Клингберг (Сегин, Цуккарелло) – 29:26,
4:1 – Хинц (Бенн, А. Радулов) – 37:28,
4:2 – Томас (Пьетранджело, О'Райлли) – 53:44