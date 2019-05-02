Тарасенко вошел в историю «Сент-Луиса»

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Нападающий «Сент-Луис Блюз» Владимир Тарасенко отметился голом в четвертом матче серии полуфинала Западной конференции Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против «Даллас Старз», сообщает «Советский спорт».

Благодаря этой шайбе российский хоккеист вышел на третье место в истории «Сент-Луиса» по голам в большинстве в плей-офф (десять). По этому показателю лидируют Бретт Халл (27), а на втором месте располагается Берни Федерко (13).

В плей-офф текущего сезона на счету Тарасенко пять голов.

Ранее сообщалось, что Тарасенко вошел в тройку лучших игроков дня в НХЛ.