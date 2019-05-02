Бой Саида Нурмагомедова на UFC 237 отменен
Российский боец смешанного стиля (MMA) Саид Нурмагомедов снялся с поединка против бразильца Раони Барселоса на UFC 237, сообщает ТАСС.
«Саид получил травму. Бой отменен», — заявил представитель команды Нурмагомедова.
Поединок должен был состояться 11 мая на турнире UFC 237 в Рио-де-Жанейро.
Саид Нурмагомедов провел 14 поединков в смешанных единоборствах. На его счету 13 побед. Барселос одержал 13 побед и потерпел одно поражение.
Ранее сообщалось, что экс-боец UFC Ренато Собрал потерял зрение из-за боев.