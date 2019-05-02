Месси забил 600-й мяч за «Барселону»

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Нападающий «Барселоны» Лионель Месси отметился забитым мячом в первом матче 1/2 финала Лиги чемпионов против «Ливерпуля», сообщает «Советский спорт».

Благодаря этому голу аргентинец преодолел отметку в 600 мячей за каталонский клуб. Он дебютировал за «Барселону» в 2004 году, с тех пор проведя 683 матча за клуб.

Матч «Барселона» — «Ливерпуль» завершился со счетом 3:0 в пользу сине-гранатовых. «Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию поединка.

Ранее сообщалось, что Месси получит Крест святого Георгия.