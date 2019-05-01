Касильяс рассказал о своем состоянии фанатам
Вратарь португальского «Порту» Икер Касильяс поделился с фанатами информацией о своем состоянии, передает «Советский спорт».
После перенесенной операции на сердце 37-летний голкипер написал в твиттере слова благодарности своим болельщикам за пожелания о скорейшем выздоровлении.
«Все под контролем. Испытал большой испуг, но сейчас все приходит в норму. Большое спасибо всем за сообщения и любовь», — написал в микроблоге Касильяс, приложив свою послеоперационную фотографию.
Утром 1 мая футболисту стало плохо после тренировки. Его сразу госпитализировали и прооперировали, диагностировав инфаркт миокарда.
37-летний игрок выступает за «Порту» с 2015 года. Португальский клуб купил Касильяса у мадридского «Реала», с которым он трижды выиграл Лигу чемпионов и пять раз чемпионат Испании.
Из-за проблем с сердцем испанец пропустит оставшуюся часть сезона.
Ранее сообщалось, что Касильяс спокоен после перенесенной операции