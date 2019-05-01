Касильяс рассказал о своем состоянии фанатам

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Вратарь португальского «Порту» Икер Касильяс поделился с фанатами информацией о своем состоянии, передает «Советский спорт».

После перенесенной операции на сердце 37-летний голкипер написал в твиттере слова благодарности своим болельщикам за пожелания о скорейшем выздоровлении.

«Все под контролем. Испытал большой испуг, но сейчас все приходит в норму. Большое спасибо всем за сообщения и любовь», — написал в микроблоге Касильяс, приложив свою послеоперационную фотографию.

Утром 1 мая футболисту стало плохо после тренировки. Его сразу госпитализировали и прооперировали, диагностировав инфаркт миокарда.

37-летний игрок выступает за «Порту» с 2015 года. Португальский клуб купил Касильяса у мадридского «Реала», с которым он трижды выиграл Лигу чемпионов и пять раз чемпионат Испании.

Из-за проблем с сердцем испанец пропустит оставшуюся часть сезона.

Ранее сообщалось, что Касильяс спокоен после перенесенной операции