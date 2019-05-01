16-летняя Загитова села за руль автомобиля

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Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова опубликовала видео, на котором она ведет автомобиль, передает РИА «Новости».

Публикация была выложена в инстаграме спортсменки. На видео в сторис видно, что 16-летняя Загитова едет на машине по сельской местности.

На чемпионате 2019 года в Японии Загитова впервые стала чемпионкой мира. В 2018 году она завоевала титул олимпийской чемпионки.

Ранее фигуристка Леонова рассказала о заработке Загитовой и Медведевой.