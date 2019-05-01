16-летняя Загитова села за руль автомобиля
Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова опубликовала видео, на котором она ведет автомобиль, передает РИА «Новости».
Публикация была выложена в инстаграме спортсменки. На видео в сторис видно, что 16-летняя Загитова едет на машине по сельской местности.
На чемпионате 2019 года в Японии Загитова впервые стала чемпионкой мира. В 2018 году она завоевала титул олимпийской чемпионки.
Ранее фигуристка Леонова рассказала о заработке Загитовой и Медведевой.