Роналду поддержал больного Касильяса

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Защитник «Ювентуса» Криштиану Роналду поддержал вратаря «Порту» Икера Касильяса, передает «Советский спорт».

Утром 1 мая Касильясу стало плохо после тренировки.

Позже у спортсмена диагностировали инфаркт миокарда.

«Сил тебе, друг! Надеюсь, что ты скоро поправишься», — написал слова поддержки голкиперу в своем инстаграме Роналду.

37-летний футболист выступает за «Порту» с 2015 года. Португальский клуб купил Касильяса у мадридского «Реала», с которым он трижды выиграл Лигу чемпионов и пять раз чемпионат Испании.

Из-за проблем с сердцем испанец пропустит оставшуюся часть сезона.

Ранее сообщалось, что Касильяс перенес операцию в связи с инфарктом.