Назван вратарь сборной России по хоккею на матч Евротура со Швецией

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Вратарь Андрей Василевский встанет на ворота сборной России по хоккею в игре Евротура против команды Швеции, сообщает РИА «Новости».

Встреча пройдет 1 мая. Россияне проведут в Стокгольме вынесенное противостояние чешского этапа Евротура. Об участии игрока в матче заявил главный тренер национальной сборной Илья Воробьев.

«Против шведов сыграет Василевский», — сказал Воробьев журналистам.

Чемпионат мира состоится в Словакии с 10 по 26 мая.

Ранее тренер сборной Швеции поделился мнением о российских хоккеистах.