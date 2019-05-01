Назван вратарь сборной России по хоккею на матч Евротура со Швецией
Вратарь Андрей Василевский встанет на ворота сборной России по хоккею в игре Евротура против команды Швеции, сообщает РИА «Новости».
Встреча пройдет 1 мая. Россияне проведут в Стокгольме вынесенное противостояние чешского этапа Евротура. Об участии игрока в матче заявил главный тренер национальной сборной Илья Воробьев.
«Против шведов сыграет Василевский», — сказал Воробьев журналистам.
Чемпионат мира состоится в Словакии с 10 по 26 мая.
Ранее тренер сборной Швеции поделился мнением о российских хоккеистах.