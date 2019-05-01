Главную сцену «Игры престолов» сравнили с эпизодом из карьеры Джордана
В прессе нашли сходство между ключевой сценой последнего сезона «Игры престолов» и эпизодом карьеры Майкла Джордана из 1991 года, передает «Советский спорт».
В третьей серии восьмого сезона Арья Старк расправилась с Королем Ночи благодаря тому, что вовремя перебросила кинжал из одной ладони в другую.
Этот момент сочли похожим на проход Джордана под щит с перекладыванием мяча с правой на левую руку, зависанием и точным попаданием в кольцо во второй встрече финальной серии 1991 года между «Чикаго» и «Лейкерс».
Эту игровую ситуацию называют одним из ключевых в борьбе и становлении карьеры Джордана.
Ранее протокол исторического баскетбольного матча продан на аукционе.
Who REALLY switched hands better? �� #AryaStark #GameOfThrones pic.twitter.com/wse0fXQhbl— The Ringer (@ringer) 29 апреля 2019 г.