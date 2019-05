Главную сцену «Игры престолов» сравнили с эпизодом из карьеры Джордана

В прессе нашли сходство между ключевой сценой последнего сезона «Игры престолов» и эпизодом карьеры Майкла Джордана из 1991 года, передает «Советский спорт».

В третьей серии восьмого сезона Арья Старк расправилась с Королем Ночи благодаря тому, что вовремя перебросила кинжал из одной ладони в другую.

Этот момент сочли похожим на проход Джордана под щит с перекладыванием мяча с правой на левую руку, зависанием и точным попаданием в кольцо во второй встрече финальной серии 1991 года между «Чикаго» и «Лейкерс».

Эту игровую ситуацию называют одним из ключевых в борьбе и становлении карьеры Джордана.

Ранее протокол исторического баскетбольного матча продан на аукционе.

