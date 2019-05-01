«Коламбус» обыграл «Бостон» и повел в серии НХЛ
В третьем матче полуфинала Восточной конференции Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Коламбус Блю Джекетс» в родных стенах победил «Бостон Брюинз», передает «Советский спорт».
Встреча закончилась со счетом 2:1 (1:0; 1:1; 0:0).
Голкипер «Коламбуса» Сергей Бобровский отразил 36 из 37 бросков по своим воротам.
Российский форвард хозяев Артемий Панарин отыграл 19 минут 46 секунд, нанес четыре броска в створ ворот и закончил матч с показателем полезности «-1».
Благодаря этой победе «Коламбус» вышел вперед в серии — 2-1. Следующий матч пройдет в Коламбусе 3 мая.
НХЛ — плей-офф. 1/2 финала — Восток. Третий матч
«Коламбус Блю Джекетс» — «Бостон Брюинз» — 2:1
1:0 – Дженнер (Нэш, Харрингтон) – 18:37 (5x5),
2:0 – Дюшейн (Фолиньо, Аткинсон) – 32:42 (5x4),
2:1 – Дебраск (Крейчи, Кульман) – 39:20 (5x5).