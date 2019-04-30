Доползшая до финиша марафона британка спустя сутки вышла на работу

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На прошедшем Лондонского марафона британка Хэйли Карратерс ползком добралась до финиша, передает «Советский спорт».

На последнем отрезке 42-километровой дистанции Карратерс упала и буквально на коленях ползла до финиша. Ее время — 2 часа, 34 минуты и 3 секунды.

Тяжелый забег, однако, не помешал женщине на следующий день прийти на работу в больницу в Бирмингеме, где она работает рентгенологом, сообщает The Telegraph.

Ранее теннисист пожаловался на запах марихуаны во время матча.