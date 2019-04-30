Боксер из США отстранен из-за положительного допинг-теста
Американский боксер Джаррелл Миллер получил дисквалификацию из-за положительного допинг-теста, сообщает «Советский спорт».
По информации ESPN, всемирная боксерская ассоциация (WBA) приняла решение дисквалифицировать спортсмена на шесть месяцев. Срок его отстранения кончается 19 сентября.
При этом, чтобы Миллер смог вернуться в рейтинг WBA, он должен будет сдать ряд контрольных допинг-тестов на предмент употребления запрещенных препаратов.
В профессиональной карьере боксер 23 раза побеждал (20 побед нокаутом). Его следующим соперником должен был стать Энтони Джошуа.
Ранее сообщалось, что экс-наставник сборной Австрии обвиняется в снабжении спортсменов допингом.