Боксер из США отстранен из-за положительного допинг-теста

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Американский боксер Джаррелл Миллер получил дисквалификацию из-за положительного допинг-теста, сообщает «Советский спорт».

По информации ESPN, всемирная боксерская ассоциация (WBA) приняла решение дисквалифицировать спортсмена на шесть месяцев. Срок его отстранения кончается 19 сентября.

При этом, чтобы Миллер смог вернуться в рейтинг WBA, он должен будет сдать ряд контрольных допинг-тестов на предмент употребления запрещенных препаратов.

В профессиональной карьере боксер 23 раза побеждал (20 побед нокаутом). Его следующим соперником должен был стать Энтони Джошуа.

Ранее сообщалось, что экс-наставник сборной Австрии обвиняется в снабжении спортсменов допингом.