Марьянов не пил, когда жил с Лобачевой, заявила ее мать

Российская фигуристка Ирина Лобачева рассказала о своих отношениях с бывшим гражданским мужем, актером Дмитрием Марьяновым в эфире передачи «Пусть говорят» на Первом канале, передает «Советский спорт».

По словам девушки, их семейному счастью помешала ее карьера.

«Дима хотел ребенка, но, понимаете, такая ситуация, у меня был «Ледниковый период» за «Ледниковым периодом». Я ему говорила: «Подожди еще год, два». Я тогда выбрала карьеру. Это моя вина, что я выбрала карьеру», — заявила спортсменка.

Мать Марьянова сказала, что актер женился бы на Лобачевой, если бы она решила родить ребенка. Когда речь зашла об алкоголизме Марьянова, мать фигуристки заявила, что он не пил, когда жил с ее дочкой.

После смерти Марьянова его супруга Ксения Бик и экс-избранница обменялись взаимными обвинениями.

По мнению Бик, Лобачева злоупотребляет алкоголем, Лобачева же обвиняет Бик в том, что она довела Марьянова до состояния, в котором его было невозможно спасти.

Ранее шоумен Дмитрий Борисов рассказал в новом выпуске «Пусть говорят» о смертельном соперничестве двух любимых женщин Дмитрия Марьянова.