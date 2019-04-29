Защитник «Спартака» пропустит сезон из-за травмы

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Защитник московского «Спартака» Николай Рассказов выбыл из игры до конца сезона, передает «Спорт-Экспресс».

21-летний футболист повредил ногу во время матча 24-го тура премьер-лиги с красноярским «Енисеем». У Рассказова была диагностирована трещина в лодыжке. Врачи предписали игроку «Спартака» месяц покоя.

Сообщается, что у спортсмена уйдет еще несколько недель на восстановление формы после прохождения лечения.

Рассказов принял участие в 16 играх чемпионата России 2018/2019 сезона. В нем он отметился одним голом. Футболист также провел три матча в Кубке, один - в отборочном турнире Лиги чемпионов и пять - в Лиге Европы.

Ранее сообщалось, что Рассказов пропустит выездную игру с тульским «Арсеналом».