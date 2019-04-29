Защитник «Спартака» пропустит сезон из-за травмы
Защитник московского «Спартака» Николай Рассказов выбыл из игры до конца сезона, передает «Спорт-Экспресс».
21-летний футболист повредил ногу во время матча 24-го тура премьер-лиги с красноярским «Енисеем». У Рассказова была диагностирована трещина в лодыжке. Врачи предписали игроку «Спартака» месяц покоя.
Сообщается, что у спортсмена уйдет еще несколько недель на восстановление формы после прохождения лечения.
Рассказов принял участие в 16 играх чемпионата России 2018/2019 сезона. В нем он отметился одним голом. Футболист также провел три матча в Кубке, один - в отборочном турнире Лиги чемпионов и пять - в Лиге Европы.
Ранее сообщалось, что Рассказов пропустит выездную игру с тульским «Арсеналом».