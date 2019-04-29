В «Краснодаре» оценили шансы на чемпионство
Полузащитник «Краснодара» Маурисио Перейра оценил шансы команды на чемпионство в Российской премьер-лиге (РПЛ), передает «Чемпионат.com».
После победы над ЦСКА (2:0) «Краснодар» расположился на третьем месте в турнирной таблице чемпионата России.
«Математически шансы на чемпионство остаются, но не стоит об этом думать. Надо победить в оставшихся матчах. Конечно, когда мы проиграли «Зениту», наши шансы снизились. Мы хотим победить во всех матчах, второе место будет для нас прекрасным результатом.
Могу ли я остаться в «Краснодаре», если мы попадем в Лигу чемпионов? Я уже принял решение из-за семейных обстоятельств. Но буду рад, если оставлю команду, которая будет играть в Лиге чемпионов», — заявил игрок.
Ранее полузащитник «Краснодара» прокомментировал победу над ЦСКА.